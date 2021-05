Albano Carrisi e Loredana Lecciso, la foto dopo una notte insieme. Romina Power risponde così: gaffe disastrosa

Francesco Fredella 20 maggio 2021 a

a

a

Auguri Al Bano. Il Leone di Cellino compie gli anni e festeggia coccolato da Loredana Lecciso. La prima foto della giornata tutta dedicata a Carrisi arriva da Cellino proprio da Loredana, compagna di Al Bano da quasi 20 anni, che pubblica uno scatto fatto di prima mattina. Abbracciati, avvinghiati: tra loro è tutta una questione di feeling, che non manca mai.

Uno scatto che per l'ennesima volta chiarisce ogni dubbio (per chi ne avesse ancora qualcuno). Ma, intanto, quasi contemporaneamente alla foto pubblicata da Loredana Lecciso arriva la gaffe di Romina Power, che per fare gli auguri ad Al Bano pubblico una foto degli anni Settanta. In pratica i loro tempi d'oro, quando erano la coppia più bella del mondo. Appunto, anni fa. Tempi passati.

Ma sembra che la foto della Power, che ha tutto il sapore della gaffe, non sia stata presa bene dai fan di Loredana Lecciso - che con Carrisi ha avuto due figli (Jasmine e Bido) ed ha costruito con tanti sacrifici una splendida famiglia. La mossa di pubblicare quella foto in bianco e nero, da parte di Romina Power, può sembrare una sfida alla realtà? Mistero. Ma, soprattutto, come la prenderanno Jasmine e Bido? Secondo mistero.

"Non ho permesso che mi distruggesse la vita": Al Bano Carrisi, la bomba su Romina Power

La cosa certa è che a Cellino San Marco, da sempre quartier generale di Carrisi tutto sembra complicarsi. Da una parte Al Bano che chiede una tregua tran le due donne, dall'altra Loredana che tende la mano a Romina (anche in tv l'aveva invitata pubblicamente a prendersi un caffè). E poi la Power che sembra non aver ancora risposto all'invito. Questione di tempo? Chissà.

Loredana Lecciso e il ballerino di Amici, "feeling ballerino". Notizia riservata: Al Bano che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.