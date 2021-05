Matteo Bassetti a Domenica Live con la moglie: Maria Chiara Milano Vieusseux, bomba bionda dietro le quinte

Francesco Fredella 24 maggio 2021 a

a

a

La moglie di Basetti (una bionda mozzafiato) adesso svela tutti i segreti di suo marito, virologo di successo nell’ultimo anno di pandemia. Maria Chiara Milano Vieusseux e Matteo Bassetti sono ospiti a Domenica Live di Barbara D'Urso. Ed è aria di scoop. La d’Urso scava nell’intimo e intervista il virolgo genovese, figlio di un famosissimo medico, senza freni. “La famiglia ha vissuto da dentro tutto. Con poco entusiasmo e tanta preoccupazione, piano piano hanno capito come curare le persone”, spiega la donna.

"Quattro settimane fa gli insulti, ora spariti senza neppure...". La bordata di Bassetti, un massacro per Galli (senza citarlo)

La macchina del tempo va indietro. Maria Chiara racconta quello che è successo nell’ultimo anno: "E’ stata la prima volta che l’ho visto davvero preoccupato". Bassetti ha sempre avuto quel sogno nel cassetto (fare il medico) e l’ha realizzato. "Ero un paninaro", racconta. Maria Chiara svela che al primo appuntamento era stato respinto perché troppo spavaldo. "Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di vedere..." , dice dalla D’Urso la moglie di Bassetti.

E dall’archivio di Barbarella spunta di tutto: la foto di Bassetti con i capelli, i ricordi di gioventù. "E’ stato amore a prima vista ma all’inizio non mi voleva”, dice il medico. "Sono molto gelosa - replica Maria Laura - ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto".

Dal loro amore sono nati due figli. "Matteo è un padre eccezionale, molto presente nonostante la pandemia non ha mai mancato una volta a pranzo a casa per essere sempre con noi", continua la moglie. Non è che Bassetti stia pensando di fare un salto nel mondo della tv? Mistero. Ma a quanto pare il tubo catodico non gli dispiace affatto.

"Catastrofisti, dove siete?" E anche al ministero della Salute...". Un Bassetti tutto da godere: che fucilata a Roberto Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.