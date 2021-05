Roberta Zacchero del Collegio molestata in treno: "Verme sc***so, si toccava davanti a me"

25 maggio 2021 a

Un racconto indignato quello che l'ex protagonista del Collegio, Roberta Zacchero, ha fatto sul suo profilo Instagram. La giovane ha denunciato di essere stata molestata in treno. "Un verme schifoso ha iniziato a toccarsi di fronte a me", ha scritto. L'influencer ed ex volto della docu-serie di Casa Rai ha postato diverse stories sul suo profilo in cui si percepiscono paura e rabbia: “È appena successa una cosa disgustosa".

La ragazza ha raccontato che un uomo le si è seduto di fronte e ha iniziato a toccarsi le parti intime. A quel punto l’ex collegiale, sconvolta e traumatizzata per l’accaduto, ha immediatamente cambiato posto, dopo aver registrato col cellulare la scena. In seguito Roberta, in lacrime e ancora sconvolta, ha raccontato la molestia subita. "Mi si è seduto davanti un verme schifoso, che ha iniziato a toccarsi di fronte a me. Ovviamente dopo averlo filmato mi sono alzata e ho cambiato posto. Il mondo è un posto orribile. Ora sto bene, ho finito di piangere dalla rabbia. Ma ecco come cazz* rendete ogni donna quando la violate”, ha scritto la Zacchero postando una foto di se stessa con le lacrime agli occhi.

Per evitare ogni tipo di appiglio o scusante, Roberta Zacchero ha deciso di mostrare in un video anche il suo outfit per il viaggio: una felpa nera lunga e larga e dei jeans sempre neri. Poi ha chiarito: “Ecco come sono vestita. Per tutti quelli che dicono che è colpa di noi donne e del nostro abbigliamento”.

