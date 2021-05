Isola dei famosi, tacchi a spillo ma occhio al top trasparente: Elisa Isoardi in studio così, la temperatura schizza alle stelle

26 maggio 2021 a

Sandali con tacco a spillo, altissimi. Pantaloni neri attillati. Top nero semi-trasparente che lascia intravedere il suo corpo tonico ma molto più esile di prima. Così si è presentata in studio a l'Isola dei famosi la bellissima Elisa Isoardi che vince così la sfida in fatto di eleganza per la ventesima puntata del reality show, come mostra un video pubblicato dal sito Oggi. La showgirl, in formissima e poco truccata, con i capelli raccolti in una coda di cavallo, era la più elegante della serata.

Un dimagrimento quello dei concorrenti di questa edizione dell'Isola dei famosi che sta facendo parlare tutti. Sotto gli occhi del pubblico infatti i partecipanti del reality stanno perdendo chili su chili. Il rischio potrebbe essere legato a problemi di salute per tutti loro, che stanno soffrendo la fame. L'assenza di cibo si fa sentire notevolmente e diversi concorrenti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Gilles Rocca, in Honduras, ha perso ben 21 chili e circa 15 di altri concorrenti. Gli autori del reality avrebbero aumentato l’ordine di rifocillarli e le dosi di riso per ciascuno dei naufraghi.

A tuonare contro l'Isola dei famosi è Nicola Sorrentino, che in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv parla senza freni. Il medico nutrizionista lancia l'allarme: "Pericoloso, in questo modo si rischia l’anoressia". Un vero allarme lanciato senza mezzi termini. Ora, però, i problema tocca i concorrenti che sono ancora in gara- costretti a mangiare solo riso e pesce: alimenti insufficienti per potere mantenere alte le proprie difese immunitarie. Insomma, bisognerebbe fare subito. Fare presto.

