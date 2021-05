L'Eredità, bomba di Corrado Tedeschi su Flavio Insinna: "Dovevo condurre io il programma. Ma...", mistero in Rai

Francesco Fredella 26 maggio 2021 a

Fermi tutti. Corrado Tedeschi è pronto a tornare a teatro, stavolta nei panni di Alain Delon. Proprio così, lui stesso - ospite di Trends&Celebrities su RTL102.5 News, svela questa novità prima del tour teatrale che conta tantissime date (circa un centinaio in tutta l'Italia). “Sono con Martina Colombari e facciamo ‘Montagne Russe’, un testo che a Parigi è stato portato a teatro da Alain Delon", racconta. “Ci sono tanti belloni in Italia, tutti questi che escono dai reality, ma il fascino è un’altra cosa!”, scherza Corrado Tedeschi (con un passato glorioso a Mediaset negli anni Novanta).

Poi parla di televisione senza freni. “Reality? E che ci vado a fare, per carità! – tuttavia aggiunge che – Sono stato lì lì per andarci all’Isola dei Famosi ma dove devo andare! Doveva venire anche mia figlia Camilla a farmi una sorpresa!”, racconta. Per un pelo, insomma, Corrado Tedeschi è andato vicino all'Isola dei famosi. Senza partire. Al momento, però, sembra che il ritorno in Tv sia abbastanza lontano: “Sono molto felice con il teatro, va benissimo".

"Da ottobre avrò 100 date in teatro, un record!”, continua Corrado. Che avrebbe dovuto condurre un game su Rai1. Anche in questo caso è andato vicinissimo. “Ero in palinsesto per L’Eredità e mi sarebbe piaciuto farlo perché tornavo a fare il quiz, poi però quando saltano determinati equilibri salta tutto", svela. Una vera bomba che lascia tutti senza fiato. Ma come mai è saltato tutto? Un vero mistero, che adesso incuriosisce tutti.

