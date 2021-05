Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi, gossip piccante: "Rissa dietro le quinte a Mediaset per Briatore", "Schifata e inc***a"

Francesco Fredella 28 maggio 2021 a

a

a

Scoppia una lite furiosa sul set Mediaset. Stavolta è Antonella Fiordelisi, ex di Francesco Chiofalo, a sbottare in diretta contro Elisabetta Gregoraci, senza mai citarla. "Delusa, amareggiata, schifata, inc***a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo", racconta in una Stories Instagram Antonella. Lascia il set e va via. "Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?", continua.

"La menzogna sul suo nuovo uomo". Scacco matto ad Elisabetta Gregoraci? Cosa proprio non torna: quel brutto sospetto

Ora GossipeTv svela qualcosa in più che sarebbe accaduta sul set: la lite, secondo indiscrezioni, tra la Gregoraci e la Fiordelisi. "Antonella è apparsa molto giù, sconfortata", riferisce una fonte segreta a GossipeTv, riferendo di uno scontro di fuoco dietro le quinte di una trasmissione molto famosa e che deve ancora in onda. Sarà tutto vero quello che racconta la fonte segreta? Un vero mistero, che lascia tutti senza parole. Motivo dello scontro sarebbe stato qualche like di troppo messo dalla Fiordelisi ai post social di Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci e padre di Nathan Falco. Sui social i fan si dividono e quelli della Fiordelisi attaccano senza tregua la Gregoraci. Una ragazza la accusa apertamente: "Perché l’hai umiliata?". Risposta veemente della showgirl calabrese: "Ma come ti permetti a dire certe cose? Povera Italia...".

"Lo sto ancora cercando e non smetterò". Elisabetta Gregoraci sbotta: una cannonata al suo (presunto) fidanzato?



La Fiordelisi, nel corso delle ultime settimane, ha svelato di aver troncato la storia con Chiofalo. Non si sa il motivo quale sia. Un mistero per adesso. E anche la vita della Gregoraci, alla ribalta dopo l'ultima edizione del Grande Fratello Vip, sembra essere ancora avvolta nel mistero. Intanto, la ex di Chiofalo di recente era stata paparazzata con Akash Kumar, ex concorrente dell'Isola dei famosi. Il fotografo Alex Fiumara, in giro per Milano, li ha praticamente "pizzicati". "Solo amici”, avevano assicurato i due. Ma tutto è sembrato un gossip studiato a tavolino. Chissà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.