Isola dei Famosi, Daniela Martani riprende Tommaso Zorzi: "Forse non lo sai, ma è vietato"

Tommaso Zorzi si è reso protagonista di un vero e proprio scivolone sul suo profilo Instagram. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip e adesso opinionista dell’Isola dei Famosi, in particolare, ha postato un video sui social nel quale si mostra in sella alla sua bicicletta mentre tiene con il guinzaglio la sua amata cagnolina Gilda. I suoi fan, però, gli hanno subito fatto notare che il suo gesto non è consentito dalla legge.

A dire la sua opinione sulla questione è stata anche l’ex naufraga Daniela Martani, che ha scritto: “Caro Tommaso forse non lo sai, ma portare il cane al guinzaglio in bicicletta è vietato dalla legge. So che lo ami, per questo ti volevo avvertire”. La Martani, insomma, che da sempre è impegnata nella lotta contro gli abusi e le violenze sugli animali, non ha perso tempo per riprendere l’influencer milanese.

Accanto al suo messaggio, la Martani ha postato anche – evidenziandolo in giallo – ciò che dice l’articolo 182 comma 3 del Codice della Strada: “Andare in bicicletta conducendo il cane al guinzaglio o anche lasciandolo libero di correre al nostro fianco è vietato”. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, in ogni caso, non ha voluto puntare il dito, ma solo avvisare l’opinionista del rischio cui andava incontro.

