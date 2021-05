Tommaso Zorzi fidanzato? "Un ragazzo che sta facendo la maturità", di chi si tratta, l'indizio che fa impazzire i fan

31 maggio 2021 a

a

a

Il presunto flirt tra l'ex vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e l'ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani è al centro del gossip da giorni. Anche se da parte loro non c'è mai stato alcun commento che confermasse la relazione. Adesso, però, a poche ore da una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il noto opinionista sembra aver citato il ballerino in una delle tante stories condivise sul proprio profilo Instagram. L’influencer milanese, infatti, ha pronunciato una frase che pare confermare la sua frequentazione con l’ex allievo del talent show di Canale 5.

"Forse non lo sai, ma è vietato": Daniela Martani bacchetta Zorzi, cos'ha fatto l'influencer

Dopo aver mostrato due foto che alcuni paparazzi hanno scattato alla sua cagnolina Gilda, l’opinionista dell’Isola si è soffermato a parlare di due poeti e scrittori, Gabriele D’Annunzio e Giuseppe Ungaretti. Successivamente Zorzi ha spiegato per quale motivo abbia fatto un ripasso della letteratura: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità”. Le sue parole hanno subito fatto pensare a Stanzani. Quest'ultimo, infatti, dopo aver concluso la sua esperienza ad Amici 20 è impegnato a studiare per la maturità.

"Impara a vivere, a prescindere dalla tv". Zorzi silurato? Il consiglio (pesantissimo) dal cuore di Mediaset

In molti hanno pensato che Zorzi stia aiutando il ballerino a studiare. Nelle sue stories, poi, ha proseguito così: "Settimana prossima Pirandello ok? Ungaretti non lo vuoi ripassare? Un po’ di roba da fare”. Nei giorni scorsi, invece, dopo essere stato immortalato per le vie di Milano con Stanzani, aveva replicato sui social alle critiche sulla differenza di età: “Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni vere o presunte, è inaccettabile“.

"Flirta con la Meloni, lo dovete cacciare dalla tv". Oltre la follia, crociata contro Tommaso Zorzi: prove tecniche di dittatura?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.