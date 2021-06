Elisabetta Gregoraci, primo bikini dell'estate. La foto del Lato B, commenti volgarissimi

04 giugno 2021 a

a

a

Lo strepitoso primo bikini dell'estate di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, 41 anni, si gode il mare e il ponte del 2 giugno in barca e in famiglia, con il figlio Nathan Falco e gli amichetti. "Riassunto di una bellissima giornata di sole insieme ai quattro monelli moschettieri, Nathan, Ossy, Pippo e Matte...", scrive su Instagram raggiante in costume da bagno, mentre ci regala il suo "bagno di sole".

"Schifata e inc***a". Gregoraci e Antonella Fiordelisi, retroscena esplosivo: "Rissa dietro le quinte a Mediaset, per Briatore"





Nonostante il post sia molto "familiare" e dolcissimo, con tanto di foto abbracciata al figlio e agli amichetti, tutti rigorosamente di spalle, i commenti dei "fan" (anche se in certi casi bisognerebbe semplicemente definirli socia-ossessionati) sono decisamente imbarazzanti. Qualche esempio tra i più "pubblicabili"? "Bonaaa", e il classico "Che ti farei", che in casi come questi purtroppo non manca mai.





Per la Gregoraci il momento sembra dunque molto positivo, anche sul fronte del gossip lavorativo in realtà le acque sono agitatissime. "Colpa" di Antonella Fiordelisi, star di Instagram con cui sarebbe arrivata a un passo dalla rissa fisica dietro le quinte di una famosa trasmissione Mediaset. La Fiordelisi, che non ha mai fatto il nome della ex concorrente del Grande Fratello Vip, si era detta "schifata e inc***a" e ha parlato addirittura di "bullo di turno", accusando la collega di aggressività e prepotenza verbale. Motivo del contendere, secondo i retroscenisti televisivi, qualche like di troppo della Fiordelisi a Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci, che la showgirl calabrese non avrebbe affatto gradito.

"Quante volte l'avete incontrato?". Elisabetta Gregoraci sotto attacco: l'insinuazione personale più dura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.