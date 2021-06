Chiara Ferragni "superata" dalla mamma: insieme alla Scala, tutti gli occhi su Marina Di Guardo: spettacolare a 59 anni

05 giugno 2021 a

Tale madre, tale figlia. Anzi, nel caso di Chiara Ferragni, tale figlia (lei) e tale madre (Marina Di Guardo). L'influencer più famosa e premiata d'Italia, fresca di Ambrogino d'Oro vinto in coppia con Fedez per l'impegno contro il coronavirus, ha avuto un 2021 decisamente intenso. Prima le polemiche furiose la sera della finale del Festival di Sanremo per il post su Instagram a favore del marito che avrebbe condizionato il televoto sovvertendo le classifiche, quindi la nascita della loro seconda figlia Vittoria, un evento social che ha coinvolto tutto il Paese nel prima e nel dopo.

Tolto qualche giorno di doverosa intimità, la neo-mamma bis si è rituffata nel business: quello quotidiano e virtuale, con post in famiglia e stories "private" (si fa per dire) alternati a quelli strettamente "commerciali". E quello a lungo termine, con tutta una serie di accordi ed ingressi in CdA che hanno resto l'ex blogger Blonde Salad una protagonista a tutti gli effetti dell'industria della moda italiana. E come fashion pretende, anche il rientro nella vita mondana della Ferragni, icona di stile spesso criticata e contestata ma sempre seguitissima, è avvenuto sui social.

L'occasione è prestigiosa: una gran serata al Teatro alla Scala di Milano per la presentazione di Magnifica, la nuova collezione dei gioielli Bulgari. Il "top" come si dice in gergo. Insieme a lei, nelle foto su Instagram, anche la mamma, raggiante. Chiara in abito color champagne di Dior, la splendida 59enne Marina in spettacolare abito rosso di Atelier Emé. "Mia mamma era la più bella di tutte", ammette la Ferragni a fine serata.

