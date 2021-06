Harry e Meghan, la scelta del nome sulla seconda figlia in arrivo: "Colpa di Kate se non la chiameremo...."

06 giugno 2021 a

Il secondo figlio del principe Harry e di sua moglie Meghan nascerà giovedì 10 giugno, nel centesimo anniversario della nascita del principe Filippo. La bambina, scrive The Sun, potrebbe essere battezzata con il nome Pip, proprio in omaggio al Duca di Edimburgo, morto ad aprile all'età di 99 anni. Ma secondo alcuni 'insider' citati dal giornale, la bimba potrebbe però chiamarsi Lily: in questo caso, si tratterebbe di un omaggio alla regina Elisabetta, chiamata affettuosamente Lilibet dal principe.

"La bambina dovrebbe nascere nel giorno del compleanno di Filippo e se andasse così sarebbe davvero speciale. La data e il nome Pip sarebbero un modo delizioso per rendere omaggio a Filippo - le parole di una fonte -. Harry ha parlato della data e dei possibili nomi con i suoi amici più stretti, ora se ne parla in maniera aperta mentre si avvicina la data". Per i bookmaker, però, il nome favorito è un altro: Diana, come la madre di Harry. La bimba in arrivo è la seconda figlia della coppia dopo Archie, nato due anni fa.

E se Harry e Meghan Markle non chiameranno la figlia Philippa la colpa potrebbe essere, indirettamente, di Pippa e di Kate Middleton. Brittani Barger, vicedirettore di Royal Central, ha, infatti, dichiarato al Daily Star che i Sussex potrebbero scegliere di non dare alla piccola il nome di Philippa, un omaggio al nonno Filippo morto a 99 anni ad aprile, per via della sorella di Kate. "La gente spera che la chiameranno così in memoria di Filippo, ma è molto improbabile che non accada", ha aggiunto Barger spiegando che è comunque molto probabile che il nome sarà completamente inaspettato "come è stato con Archie". Ma secondo i bookmakers potrebbe chiamarsi Diana.

