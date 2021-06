Alessia Marcuzzi, il micro-bikini infiamma Capri: fisico pazzesco e pose proibite, così

14 giugno 2021 a

Alessia Marcuzzi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nell'isola di Capri con il marito Paolo Calabresi Marconi e con un gruppo di amici. Lontana dagli impegni in tv, la conduttrice, sempre attivissima sui social, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti e di stories in cui mostra il suo corpo scultoreo mentre è in bikini in barca o in spiaggia. La Marcuzzi, che ha 48 anni, offre quindi ai suoi follower degli zoom sulle sue forme che lasciano tutti senza fiato.

Recentemente Alessia ha confessato di avere avuto e di avere tuttora momenti di ansia, paura e preoccupazione. Al settimanale Oggi ha infatti raccontato il dramma di cui è stata vittima. Già, perché ha scoperto che era al centro di un furto di identità: qualcuno, sul web, si spacciava per lei e cercava di portare a segno delle truffe. Il tutto è accaduto su Twitter, così come racconta la conduttrice delle Iene.

"Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso", spiega la Marcuzzi nell'intervista al rotocalco. "Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti", sottolinea la Marcuzzi. "Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace".

