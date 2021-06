È sempre mezzogiorno, "la mano sul davanzale": raptus di Paolo Bonolis su Antonella Clerici, gesto proibito e foto-scandalo

14 giugno 2021 a

L'amico Paolo Bonolis compie gli anni e Antonella Clerici lo ricorda in modo molto "piccante" a È sempre mezzogiorno. La conduttrice del cooking show di Rai1 con il collega romano, re dei quiz di Mediaset, fece coppia all'Ariston, al Festival di Sanremo nel 2005. La bellezza di 16 anni fa, dunque, e proprio su questo scherza Antonellina, facendo scendere una lacrimuccia ai telespettatori più affezionati e nostalgici: "Compie 60 anni il mio amico Paolo a cui faccio tanti auguri. Sembra ieri che abbiamo fatto Sanremo".

"Ironico, simpatico e istrionico - così definisce Bonolis -. Eravamo ragazzi, quando abbiamo fatto Sanremo, ma ora siamo grandicelli". La Clerici è poco più giovane di Bonolis, 57 anni. Anche per questo il loro affiatamento è grande e i due presentatori vengono ricordati dagli storici del Festival come una delle coppie più divertenti e meglio assortite mai viste sul palco dello show canoro più seguito, commentato e criticato della televisione italiana. Quindi la regia di È sempre mezzogiorno, malandrina, manda in onda una foto simpatica in cui Bonolis appoggia una mano sul prosperoso décolleté della collega. "Ecco, mi appoggiava la mano sul davanzale", se la ride la Clerici.





Antonella non è stata l'unica collega, ovviamente, a celebrare Bonolis. "Buon compleanno Paolone! Auguriii 3 volte 20 anni", ha scritto su social Carlo Conti, mentre Rudy Zerbi di Amici e Tu si que vales ha pubblicato un'altra foto decisamente curiosa, quella di un loro bacio: "Chiedo agli esperti di calcio: bacio nell’orecchio è fallo?".

