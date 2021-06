Damiano dei Maneskin e la fidanzata bisessuale. "Ora che Giorgia Soleri ha parlato...", che disastro sotto casa

15 giugno 2021 a

a

a

Nuovo capitolo piccante nella storia tra Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri. La coppia è una delle più chiacchierate nel mondo del musicbiz italiano. Merito del cantante romano, certo, che a 21 anni ha già conquistato il Festival di Sanremo, l'Eurovision e il mondo via Spotify con l'hit tormentone Zitti e buoni. Da un paio d'anni il ragazzotto è idolo erotico di molte donne, anche mature, grazie al suo look trasgressivo e molto glam, capace di incrociare maschile e femminile con molta disinvoltura. Di Giorgia, invece, si è iniziato a parlare e molto nelle ultime settimane, anche a proposito dei suoi orientamenti sessuali. Lei si professa femminista convinta e su Instagram molti l'hanno criticata per l'ufficializzazione della sua "banale" storia eterosessuale. "Cosa c’è di non femminista? - ha risposto lei per le rime - Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?".

"Svenuta in classe, soccorsa in ambulanza": Giorgia Sileri, il dramma della fidanzata di Damiano dei Maneskin





Altra carne al fuoco: "Io omosessuale? No, non l’ho mai detto. Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale". Una dichiarazione-bomba che dà modo a Ivan Rota, nella sua rubrica La buona novella su Novella 2000, Damiano, di punzecchiare la bella Giorgia: "Damiano, leader dei Maneskin, era stanco di avere i paparazzi sotto casa e quindi da un po' ha rivelato il nome della sua ragazza ovvero Giorgia Soleri. Ma, dopo le ultime dichiarazioni della compagna che parla un po’ troppo, sicuramente i paparazzi torneranno".

Maneskin, Damiano David assalito: "Mi ha tirato a sé e leccato la faccia". Raptus sessuale: la donna impazzita per lui

"Ricordiamo - aggiunge il re del gossip - che anche Vittoria De Angelis, la bionda dei Maneskin, ha fatto coming out. Tutto molto rock". E tutto che sembra molto studiato per tenere sempre i Maneskin, in un modo o nell'altro, sulla cresta dell'onda e dei social.

“Cocaina? Quello è uno sfigato”. Maneskin, clamorosa rivelazione: cos'è successo davvero all'Eurovision

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.