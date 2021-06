Al Bano Carrisi, "altri 50 anni con lei": come stanno davvero le cose con Loredana Lecciso

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

Tutto a gonfie vele. Tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso c’è tanto amore e feeling. In queste ultime ore sono circolate notizie legate ad una presunta crisi, ma tutto è falso. Una fake news. Noi abbiamo sentito Al Bano che ha detto: “Smentite. Smentite. Vorrei vivere con Loredana altri 50 anni di amore come quello che stiamo vivendo”. E arriva il punto definitivo alla vicenda. Nessun tipo di rottura, anzi c’è tanto amore e molta passione. Tra l’altro, proprio ieri, la coppia ha festeggiato a Cellino i 20 anni di Jasmine (la loro primogenita) che sta cavalcando un grande successo con il suo secondo brano che s’intitola Dinamite.

Nessuna crisi. Nessuna rottura. Al Bano e Loredana sono uniti più che mai e le voci su una presunta crisi sono del tutto infondate. Carrisi, sempre al telefono, ribadisce: “Sto benissimo con Loredana”. Insomma, la notizia legata ad un attrito tra il cantante e la Lecciso non è affatto vera. E stavolta non ha alcun ruolo la Power, ex moglie di Al Bano. In questo caso anche la Lecciso, a cui telefoniamo prima di Al Bano, conferma che non c’è alcuna rottura o allontanamento. Poi ci pensa Carrisi a rincarare la dose. Due indizi fanno una prova.

Nei mesi scorsi Carrisi aveva raccontato in tv da Mara Venier di avere un sogno: far incontrare, magari a cena, Loredana e Romina. Un modo per far avvicinare le due donne. Per la verità, la Lecciso - già da tempo - aveva invitato la Power a prendersi un caffè e fare una chiacchierata con lei. Ma l’appello, a quanto pare, è rimasto inascoltato.

