Pippo Baudo, la confessione di Katia Ricciarelli: "Quando ci siamo rivisti...", un gesto impensabile

"Mai dire mai": è questa la risposta enigmatica che Katia Ricciarelli dà a chi le chiede se parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "Io non dico né di sì e né di no. Però ho imparato che nella vita vale sempre il detto: ‘Mai dire mai'", ha spiegato la cantante lirica in un'intervista al settimanale Nuovo. La Ricciarelli poi ha voluto esprimere la sua opinione anche sui nomi dei possibili concorrenti della prossima edizione del reality di Canale 5. Sui giornali, infatti, ne sono circolati parecchi finora.

A proposito delle indiscrezioni sui presunti nuovi inquilini, però, la Ricciarelli ha voluto essere chiara: "Circolano tanti nomi e non si sa mai quali siano veri e quali no…”. Così ha invitato alla cautela, visto che in questi casi non c'è mai nulla di certo e bisogna aspettare solo i comunicati ufficiali.

Parlando della sua precedente e importante relazione con Pippo Baudo, invece, la cantante ha spiegato al magazine di essersi finalmente chiarita con l'uomo col quale è stata sposata per molti anni. La Ricciarelli, infatti, ha rivelato di averlo visto ultimamente e di averlo abbracciato teneramente: “Non si possono condividere 18 anni di matrimonio e, dopo la separazione, smettere di guardarsi in faccia".

