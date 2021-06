Albano Carrisi, "come ha trascorso il suo compleanno". A 78 anni: l'incredibile rivelazione della figlia Jasmine

19 giugno 2021 a

Al Bano non ha mai dimenticato le proprie origini. L'attività di imprenditore terriero lo tiene impegnato forse più di quella di cantante. Sua figlia Jasmine Carrisi in una intervista ha svelato quanta dedizione metta il padre in ogni cosa che faccia: "Per quanto riguarda i festeggiamenti del suo compleanno, papà quel giorno ha lavorato, per cui abbiamo fatto solo una cena in famiglia". Sull'idea di partecipare ad un talent, come concorrente e non come giudice, ha detto: "I talent mi piace guardarli ma non parteciperei mai perché credo che, in questo caso, il mio cognome peserebbe troppo e potrebbero esserci dei pregiudizi", ha spiegato.

Di recente, Jasmine Carrisi aveva raccontato di aver avuto una discussione con Al Bano. Adesso spiega che "fare concerti è la parte più bella per chi fa questo mestiere. Speriamo, dunque, che si possa tornare presto a farne in totale libertà".

La Carrisi ha anche svelato il suo sogno nel cassetto: "Quello di registrare un album per intero, in questo modo impari cosa ti piace e cosa non ti piace, come suona meglio la tua voce, quale genere ti appartiene e il tipo di canzoni che vuoi proporre al pubblico che ti segue. Ovviamente servono delle basi importanti per realizzare un album intero, basi che costruirò! Aspettatevi un album", aveva annunciato qualche giorno fa.

