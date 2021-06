Grande Fratello Vip, la frecciata di Antonella Elia ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: "Non riusciranno mai"

Francesco Fredella 23 giugno 2021 a

Scintille rosa, tutte al femminile. Ora negli studi del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che inizierà a settembre su Canale 5, ci saranno molti cambiamenti. Innanzitutto gli opinionisti: arrivano Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe (reduce da Ogni Mattina su Tv8 che non ha avuto ascolti eccellenti). Bye bye Antonella Elia e Pupo, e non mancano i retroscena: la Elia sembra che sia stata tagliata fuori dalla produzione mentre Pupo ha mollato per dedicarsi alla musica

Al settimanale Nuovo Tv Antonella Elia commenta questa scelta e lancia una vera e propria cannonata: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”. Ma la Elia, in qualche modo, promuove solo la moglie di Bonolis, come reagirà la Volpe?

Intanto, la macchina organizzativa va avanti mentre Signorini - come testimoniano le foto su Instagram - si trova a Capri a godersi qualche giorno di vacanza. I concorrenti, papabili per adesso, sono: Katia Ricciarelli, Sandra Milo, l’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro, l’ex star de Il Segreto Alex Gadea, Miriana Trevisan, la sorella di Tommaso Zorzi, Amedeo Goria, Manuel Bortuzzo, Pamela Prati (per lei potrebbe essere un ritorno in quella casa, dopo l'esperienza di alcuni anni fa, ed in tv dopo il caso Mark Caltagirone).

