Sophie Codegoni, la nuova fidanzata di Fabrizio Corona? "Ecco chi la ha contattata", ora si capisce tutto

Sophie Codegoni è molto chiacchierata da quando ha partecipato a Uomini e Donne. D’altronde il dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi è sempre molto popolare e di conseguenza lo sono i suoi protagonisti: l’ex tronista 21enne infiamma i siti e le riviste di gossip con la sua vita privata, dato che la relazione con Matteo Ranieri (conosciuto negli studi di Mediaset) è finita in men che non si dica.

Alla Codegoni sono stati attribuiti un flirt con Nicolò Zaniolo (poi smentito dalla diretta interessata) e adesso con Fabrizio Corona. Quest’ultimo addirittura l’avrebbe indicata come la sua fidanzata ai poliziotti che lo scorso fine settimana avevano bussato alla sua porta per un controllo, nato da una segnalazione del vicinato: verifica che aveva dato esito negativo. Ma la Codegoni sarebbe stata avvistata in casa sua in quell’occasione, con l’ex re dei paparazzi che avrebbe spiegato che “questa è la mia fidanzata, la mia convivente”.

Nessuna conferma è arrivata dalla ragazza, attorno alla quale adesso circolano voci lavorative molto importante. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe presto sbarcare di nuovo su Canale 5: “Gira voce che la bella influencer - scrive sul settimanale Oggi - sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6, in onda a partire da settembre sulla rete ammiraglia del Biscione”.

