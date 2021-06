Anna Tatangelo, soffiata sulla nuova fiamma dopo Gigi D'Alessio: "Sto molto bene"

Francesco Fredella 26 giugno 2021 a

a

a

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Ancora loro al centro del gossip. Adesso la Tatangelo, dopo le voci sull’ufficializzazione sulla rottura, parla in un’intervista al settimanale Gente. “Non smentisco né confermo”, racconta la cantante che pare abbia iniziato una storia con Livio Cori, rapper e attore di Gomorra. E dopo questa indiscrezione il gossip s’infiamma. “Non posso dire di essere innamorata ma sto molto bene. Non smentisco né confermo, ma la vita va avanti”, continua la cantante sul settimanale Gente.

La loro storia d’amore ha fatto sognare tutti. Ora anche per Gigi D’Alessio (che torna a The Voice senior nella prossima stagione) sembra essere arrivato il momento di voltare pagina. A quanto pare starebbe insieme a Denise Esposito. Si tratterebbe, sempre secondo rumors, di una storia lampo. Di lei si sa ancora poco: sicuramente è di Napoli, ha 29 anni e fa l’avvocato. Sui social è molto attiva con circa 200 mila followers al seguito. Sempre una gola profonda ci racconta che si sarebbero conosciuti ad un concerto di Gigi. Al momento, però, dopo la fine della storia con la Tatangelo il cantante napolentano non parla. Silenzio assoluto. E tutti sono curiosi di sapere come siano andate realmente le cose: uno strappo col botto o una fine consensuale della loro storia d’amore? Mistero.

Intanto, D’Alessio ha annunciato il ritorno a The voice senior - condotto su Rai1 da Antonella Clerici. Per lui - che è sceso in campo contro Al Bano- Jasmine, Clementino e Loredana Bertè - si tratta di un altro grande successo.

