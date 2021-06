Battiti Live, "vai amore". Tommaso Zorzi e Stanzani: passione incontenibile, dietro le quinte succede di tutto

26 giugno 2021 a

a

a

Prima vacanza di coppia per il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e l'ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. I due sono usciti allo scoperto sui social dopo Battiti Live, l'evento musicale che si svolge in varie piazze della Puglia e della Basilicata e a cui partecipano numerosi artisti italiani e internazionali. Il ballerino vi ha partecipato esibendosi accanto ad artisti come Orietta Berti, Fedez e Andrea Damante. L'influencer milanese lo ha accompagnato e ha fatto il tifo per lui dietro le quinte.

Tommaso Zorzi umilia Giovanni Ciacci: "Ti prego, non farlo". E telefona a Mario Draghi...

Nelle storie pubblicate su Instagram, Zorzi ha ripreso le esibizioni da una posizione privilegiata. E proprio mentre si vede ballare Stanzani si sentono in sottofondo le urla dell'influencer che fa il tifo per lui: "Vai amore". Anche il ballerino poi ha pubblicato qualcosa sui social riprendendo il fidanzato che si diverte sulle note di Malibù di Sangiovanni. "È lui il vero ballerino", ha scritto a corredo del video.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, rottura totale? "Mi scoccia parlare di questa cosa", occhio...

Dopo la serata, i due hanno lasciato l'hotel di Otranto e si sono goduti il relax in una masseria nei dintorni. Si tratta della prima vacanza insieme documentata sui social. L'ex gieffino ha mostrato la camera lussuosa e la piscina nel bel mezzo di una campagna. "La Puglia è sempre uno spettacolo", ha commentato.

Zorzi e Oppini? "A stento si salutano": beccati così a cena, litigio pesantissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.