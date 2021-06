Eva Grimaldi estrema: "Per aumentare le forme...", così al primo incontro con Federico Fellini

Francesco Fredella 28 giugno 2021 a

a

a

"A scuola non ero brava, sono stata bocciata spesso e sono andata a lavorare": Eva Grimaldi senza freni. E senza segreti. Adesso la storica attrice, che ha recitato perfino con Federico Fellini, è felicissima della sua carriera rocambolesca. Ma prima di recitare faceva la benzinaia nella stazione di servizio vicino a Verona che gestiva la sua famiglia. "Ero bravissima a vendere gli alberelli profumati. Un giorno ne ho piazzati 87 ai clienti. Mio fratello, che non ne vendeva neppure uno, non ci credeva", racconta a RTL102.5 News la Grimaldi durante un collegamento zoom.

"Come faccio se***, il segreto della mia eterna giovinezza": capito, Eva Grimaldi?



Una vera carriera eclettica, ricca di successi: dai film popolari e commerciali a quelli con Federico Fellini. "Ero emozionatissima quando l'ho incontrato la prima volta. Mi ero vestita con le calze nel reggiseno per aumentare le forme e lui se lo notò subito. "Ma perché fai questo? Mi diceva". E io ridevo tanto. Ad un certo punto mi svelò che mi prese nel suo film per la mia simpatia", dice Eva.

"Non ce la faccio". Intervista interrotta, davanti alla Venier l'impensabile: Eva Grimaldi distrutta e lo studio senza parole

La Grimaldi è stata la prima attrice a fare coming out in televisione durante un'indimenticabile puntata dell'Isola dei famosi. "Stavo male. Mi mancava Imma. Arrivò sull'isola in Honduras e non potevo mica dire che eravamo amiche. Eravamo innamorate. Cosa c'è di male? Nulla", tuona. "Odio chi ha la doppia vita". E la storia tra Imma Battaglia, attivista del movimento LGBT, ed Eva Grimaldi va a gonfie vele. Sono complici. Amiche, unite civilmente, innamorate follemente. Evviva l'amore. Che non ha colori.

"Tutta la vita insieme?". Brividi su Rai 1, la battutaccia di Eva Grimaldi sulla coppia di sposini: un massacro da Carlo Conti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.