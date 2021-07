Anna Tatangelo, costume strizzatissimo e fuori tutto? Francesco Renga perde la testa: il raptus

01 luglio 2021 a

Non c'è niente da dire. Bombastica, spettacolare, meravigliosa. Provocazione pura e meraviglia. Si parla di Anna Tantangelo, la bellissima cantante di Sora. O meglio, si parla di uno degli ultimi post con i quali ha deliziato i suoi seguaci su Instagram: un rullino di quattro fotografie in cui si mostra fasciata in un costume intero nero, dotato di ampia, enorme scollatura.

"Facevo la donnina, lui rimasto fermo a 20 anni. Di Gigi D'Alessio non mi manca nulla": la bordata di Anna Tatangelo

Quattro fotografia ad altissimo tasso erotico: con la complicità di alcune posizioni, in effetti, è difficile mantenere un certo aplomb di fronte a un'Anna Tatangelo simile. E la dimostrazione al fatto che è difficile, impossibile, resisterle arriva da un collega, Francesco Renga, che commenta: "Annaaaaa!!??". Fuori controllo, anche lui.

