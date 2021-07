Temptation Island, una coppia allo sbando: "Lui l'ha tradita, sotto le lenzuola...". Dettaglio piccantissimo

02 luglio 2021 a

Il primo spoiler choc travolge Temptation Island, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Nella prima puntata andata in onda mercoledì 30 giugno, il conduttore ha presentato le sei coppie protagoniste della trasmissione, che per 21 giorni vivranno separate in compagnia di tentatori e tentatrici nel resort Is Morus Relais, in Sardegna. Ma l'attenzione degli spettatori è stata subito rapita dalla storia di Tommaso e Valentina, 21 anni lui e 40 lei. Entrambi vivono con la madre del ragazzo.

La coppia ha raccontato di essere andata a Temptation Island per via dell'eccessiva gelosia di Tommaso. Nel corso della prima puntata, infatti, il ragazzo è andato su tutte le furie solo per aver visto la fidanzata in bikini. Un'anticipazione venuta fuori poco fa potrebbe riguardare proprio loro due. Secondo alcune indiscrezioni uscite sui social, infatti, una coppia sarebbe stata squalificata per l'eccessiva gelosia. Sarebbero perfino volate sedie.

E non è tutto. La coppia in questione sarebbe stata espulsa anche perché il fidanzato avrebbe cercato di raggiungere il resort delle ragazze. In tanti sul web hanno pensato a Tommaso e Valentina. Inoltre, come riporta Righetto, nella prossima puntata - in onda lunedì 5 luglio - potremmo assistere al "tradimento" di Tommaso. Il 21enne infatti si sarebbe appartato con una tentatrice di notte sotto a una coperta e Valentina non avrebbe gradito affatto. Proprio per questo si pensa che i concorrenti che hanno lasciato in anticipo la Sardegna siano proprio loro.

