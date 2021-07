Raffaella Carrà, il doloroso sfogo di Barbara D'Urso: "La sua malattia segreta", svelata la causa della morte

Francesco Fredella 06 luglio 2021 a

Tutti ricordano Raffaella Carrà, che si è spenta ieri pomeriggio a Roma. Vip, personaggi della musica e della tv: tutti sui social scrivono un particolare ricordo alla regina dal caschetto biondo. “Era malata da qualche tempo”, svela Barbara D'Urso che dedica un lungo tweet alla Carrà. "È impossibile pensare che lei non ci sia più": le parole di Carmelita, corredate da uno scatto con super Raffaella, sono dolcissime. "È una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via" continua. E poi: "Era un ciclone di energia che mi travolgeva".

La Carrà ha nascosto a tutti la sua malattia. "È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico che ha amato come se fosse una parte di sé", scrive la D'Urso. Che continua: "Come ha detto il suo adorato e tanto amato Japino non voleva che il triste ricordo offuscasse quello sfavillante del successo. Quell’energia continuerà però a vivere con forza in ogni sua canzone, in ogni sua inconfondibile risata, perché Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce. Mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello far l’amore da Trieste in giù, ma come dico sempre io gli artisti non muoiono mai”. Sui social, poi, la conduttrice di Canale5 rivela che le sue "durinterviste" sono state sempre ispirate alla Carrà. Un retroscena che pochi conoscevano, ma che è stato svelato in un tweet.

