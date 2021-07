Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, cosa le sfugge di bocca: "Io e lui lo siamo ancora". Impensabile colpo di scena: ritorno di fiamma?

Francesco Fredella 07 luglio 2021 a

"Voglio ancora bene a Flavio Briatore”, le parole inaspettate di Elisabetta Gregoraci lasciano tutti senza parole. “Io e Flavio Briatore ci vogliamo bene”, racconta al settimanale DiPiù nel corso di una lunga intervista. Lei, ex di Briatore, ha partecipato al Grande Fratello vip di Alfonso Signorini dove è stata al centro del gossip per l'amicizia stretta con Pierpaolo Pretelli (che poi si è fidanzato con Giulia Salemi). "Io e Flavio restiamo una famiglia", rimarca mettendo in ordine i suoi sentimenti. Non è più innamorata di Briatore? Non si sa o, meglio, non si capisce. Ma la notizia certa è che è in cerca dell'uomo giusto. "Lo sto ancora cercando", dice la Gregoraci a proposito dell'amore nella sua lunga intervista a DiPiù. "Voglio sentire le farfalle nello stomaco”. E, sicuramente, di corteggiatori ne ha molti.

Poi la Gregoraci parla del suo futuro in tv. "Ci sono progetti e proposte lavorative", racconta. Cosa bolle in pentola dopo il successo grandioso del suo Grande Fratello vip? Per adesso, non si sa ancora nulla. Intanto, la showgirl sia gode il bel momento di popolarità e l'affetto di tutto il pubblico. A settembre, però, potrebbero arrivare nuovi progetti che per adesso sono segretissimi.

E se arrivasse pure l'amore? Allora sarebbe una bella sorpresa per l'ex di Briatore. Il punto di partenza, però, resterà sempre la sua famiglia con il piccolo Nathan Falco e Flavio Briatore. Un modello di famiglia che supera ogni difficoltà, e la Gregoraci - anche durante il Grande Fratello Vip - l'ha sempre ribadito.

