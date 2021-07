Harry e William, "strilli, parolacce e insulti": il retroscena prima della cerimonia. Tutta colpa di Kate Middleton

07 luglio 2021 a

La riappacificazione è ancora lontana. Neppure l'inaugurazione della statua dedicata alla madre, Lady Diana, è riuscita a portare il sereno tra William e Harry. I due fratelli, stando a numerose indiscrezioni, avrebbero avuto un'accesa discussione proprio nel giorno dedicato alla Principessa. Secondo la stampa britannica infatti i due fratelli avrebbero litigato in modo animato, con tanto di strilli, parolacce e insulti.

Video su questo argomento William e Harry a Londra per la statua di Diana, indiscreto: "La Regina Elisabetta lo ha già chiesto a Meghan Markle"

Testimonianze che si riferiscono agli attimi prima della cerimonia ma anche a quelli dopo. Sembra che, ancora una volta, causa della discussione siano state le consorti dei due principi, rispettivamente Kate Middleton e Meghan Markle. Secondo il tabloid Express, Harry avrebbe chiesto a William di non far partecipare Kate all'evento, questo per non far notare l'assenza di sua moglie Meghan, appena diventata mamma per la seconda volta. William però non avrebbe preso benissimo la richiesta, al punto da farne il tema di un battibecco senza precedenti.

Quel labiale che apre nuovi scenari. William e Harry, ecco che cosa si sono detti veramente

Il futuro re ha comunque ceduto per il bene della famiglia reale alle prese da mesi con scandali e accuse pesantissime. Molte delle quali provenienti proprio dai duchi di Sussex che, tra interviste e dichiarazioni spontanee, hanno detto di ogni sulla Corona. I rapporti, dunque, sono ai minimi termini e sembra che i due fratelli abbiano litigato tutto il tempo spingendo Harry a non trattenersi a Londra più del dovuto e a tornare il prima possibile in California dalla moglie e dai suoi due figli.

