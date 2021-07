Franco Oppini, "per quante ore facciamo l'amore": la confessione choc sulla relazione con Ada Alberti

15 luglio 2021 a

Franco Oppini senza freni. L'attore ha raccontato il segreto d'amore che lo lega da ben 18 anni ad Ada Alberti. "Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno…Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto", è stata la sua confessione in una lunga intervista al settimanale Nuovo. A confermarlo anche la diretta interessata: "Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante". I due sono sposati da lungo tempo, nonostante inizialmente Ada fosse contraria: "Ho capito fin da subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre".

Per Ada Alberti questi ultimi mesi non sono stati semplici. L'astrologa ha dovuto fare i conti con un grave lutto: "Sono distrutta dal dolore - aveva detto in lacrime -, ancora non avevo metabolizzato la morte di mia mamma ed ora anche questa. Mio papà se n’è andato per Covid. Lui non era stato bene e il medico aveva consigliato di fare il tampone a cui lui era risultato positivo. È stato quindi chiamato il 118 ed è stato ricoverato e hanno iniziato subito le cure".

Una vera e propria tragedia, il padre infatti era risultato negativo agli altri cinque tamponi fino a quando qualcosa di inaspettato era accaduto: "Improvvisamente si è aggravato moltissimo perché la carica virale, ci hanno spiegato, è andata a “toccare” un problema pregresso. Quello che non capisco - racconta sconsolata Ada - è come mai sia morto per Covid quando ben cinque tamponi, come ho già detto, sono risultati negativi".

