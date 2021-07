Caterina Balivo, il bikini giallo visto dall'alto? Scorcio proibito, foto da restarci secchi

17 luglio 2021 a

Tempo di vacanze, tempo di casa. Anche per Caterina Balivo, la conduttrice Rai, nata a Napoli e che si sta godendo dei giorni di relax nella meravigliosa Costiera Amalfitana, perla della Campania e dell'Italia intera. E il racconto delle vacanze della Balivo, ovviamente, viaggia su Instagram.

E l'ultimo post su Instagram della conduttrice è un vero spot alla Costiera: video, dettagli, scorci di un luogo magico. A corredo, il commento: "Ai futuri sposi: prenotate il Duomo di Amalfi, effetto wow assicurato". Ma l'attenzione, in particolare, la cattura la prima foto del post, in cui Caterina Balivo si mostra in primo piano, fasciata in un bikini giallo, da una prospettiva che ne mette in mostra il fisico e le forme. Semplicemente meravigliosa.

