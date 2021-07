Chiara Ferragni insultata, il gesto con Leone che indigna. "Ma che mamma sei?"

21 luglio 2021 a

I social non perdonano nemmeno Chiara Ferragni, che su Instagram ha creato un vero e proprio regno mediatico-commerciale. L'imprenditrice della moda e moglie di Fedez ha trasformato in un personaggio anche il figlioletto Leone, vero e proprio "mito" per i suoi followers. Ma stavolta un gesto del bimbo ha suscitato perplessità, soprattutto sull'atteggiamento della mamma.

La Ferragni e Fedez hanno trascorso un weekend in famiglia (insieme alla secondogenita Vittoria) in un resort sul lago di Como. In giardino in attesa della cena, la mamma gioca con il bimbo in braccio e quando Fedez invita il figlio a darle un bacio con il nasino, "come gli eschimesi", Leone esagera e le tira letteralmente una testata. La Ferragni, dolorante, lo rimette a terra invitandolo alla calma ma il piccolo, incurante, continua con il gioco delle testate

Qui intervengono i followers. Qualcuno, in netta minoranza, guarda con sorriso al gesto di Leo: "Che tenero": La maggioranza però si spende in rimproveri per la mamma vip. "Lo devi rimproverare se compie un gesto con il quale può far male e non ridere..", "Se lo fa alla sorellina è pericoloso", "Si vede che Chiara è aiutata dalla tata. Se lo avesse fatto mio figlio, dopo tutto il giorno appresso a lui non avrei reagito ridendo...", fino ai più duri "ma che mamma sei?". Come sempre sul web, è un diluvio di commenti e consigli, spesso non richiesti e un po' invadenti.

