Verissimo, "al lavoro per chiudere i contratti": colpaccio di Silvia Toffanin, chi c'è nelle prime puntate

Francesco Fredella 21 luglio 2021 a

a

a

Adesso arriva un'indiscrezione, targata Mediaset, che potrebbe mandare in fibrillazione i fan di Can Yaman e Diletta Leotta. Tenetevi forte: la coppia potrebbe tornare in tv. Blasting News racconta che Silvia Toffanin, che sarà alla conduzione di Verissimo di domenica, vorrebbe Can Yaman e Diletta Leotta (paparazzati recentemente in Turchia) in una delle prime puntate del suo show.

Verissimo? Non proprio, rivoluzione per Silvia Toffanin: clamoroso a Mediaset, "ma a una condizione"

E si legge testualmente su Blasting News: “La macchina organizzativa di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, si sarebbe messa già al lavoro per la messa in onda della nuova edizione in programma a partire dal prossimo settembre. La conduttrice e la sua squadra di autori sono già al lavoro per chiudere i primi contratti con i personaggi famosi che si racconteranno nel corso dei primi mesi di messa in onda a Verissimo e pare che, il sogno di Silvia Toffanin, sia quello di riuscire ad avere la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta.

"Io ho pugnalato un collega a La Vita in Diretta? No, ecco com'è andata": Lorella Cuccarini a Verissimo, fuori la verità

Innamorati più che mai, Diletta e Can Yaman sono stati "pizzicati" insieme in costume. Avvinghiati. Una scena che ha fatto salire la temperatura, ma solo un mese e mezzo fa erano all'Olimpico in occasione della gara Italia - Turchia: un derby tutto per loro, tra selfie e paparazzate. Tra l'altro sembra che Can Yaman si sia messo alla ricerca di una casa nella Capitale, dove sarà impegnato per mesi sul set di Sandokan (prodotto dal colosso Lux Vide). E ora i fan non aspettano altro: Can Yaman, bello come il sole e con una carriera passata da avvocato, è pronto a tornare sul set ed in tv.

Verissmo, Pupo-choc: "Ho fatto l'amore con una fan. E cinque anni dopo...", un disastro in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.