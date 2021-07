Tale e quale show, Carlo Conti anticipa per sbaglio i nomi dei concorrenti. Clamorosa sorpresa: cancella tutto, ma è tardi

Francesco Fredella 23 luglio 2021 a

Quella di Carlo Conti sembra una vera e propria gaffe. Il conduttore di Rai1 pubblica sui social, forse per errore, il cast ufficiale di Tale e quale show. E spuntano i nomi di Ciro Priello dei The Jackal, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando dal Grande Fratello Vip, Dennis Fantina (primo storico vincitore di Amici), Biagio Izzo, il terzetto di speaker radiofonici Gemelli Guidonia - che potrebbero essere Achille, Fedez ed Orietta). Poi Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson e Francesca Alotta. Ma Carlo Conti, dopo essersi reso conto dell'errore sul cognome di Pretelli (che definisce Petrelli), rimuove il post. Anche Alfonso Signorini, che l'ha rilanciato con il suo Gf vip lo scorso anno, ha spesso sbagliato il cognome.

Pretelli, tra l'altro, sta spopolando con il suo nuovo brano. E' primo in classifica sui social, dove l'ex velino di Striscia la notizia va fortissimo. La sua partecipazione al Gf vip e la storia d'amore con Giulia Salemi (che ha conosciuto nella casa) funziona in modo davvero virale. L'arrivo di Pretelli in Rai, sicuramente, segna una nuova strada per l'ex gieffino che adesso si laurea imitatore a tutti gli effetti. Ed infatti nella casa di Cinecittà ha imitato spesso Signorini, che in diretta più volte gli ha chiesti di esibirsi. Proprio su Pretelli sono puntati gli occhi della giuria, che quest'anno potrebbe avere una new entry: Cristiano Malgioglio. Un vero big con il quale Pretelli ha avuto modo di confrontarsi lo scorso anno durante il Gf vip. Preparatevi ai colpi di scena, che sono dietro l'angolo.





