Chiara Ferragni, la foto in minigonna con le gambe non depilate: mai vista così prima. E Fedez...

Chiara Ferragni si mostra come non si era mai vista prima: con le gambe non depilate. Uno "scivolone" puntualmente postato sul suo profilo Instagram da Fedez: un video che ha fatto il giro dei social e che spiazza tutti per la nuova "versione" della influencer più famosa al mondo. In Puglia con il marito, ecco la bella Ferragni in top e gonna corta con le gambe al naturale.

Ma attenzione perché le cose non sempre sono come appaiono. All'improvviso infatti, mentre la Ferragni con lo sguardo malizioso si accarezza le gambe, spunta dietro di lei Fedez. Le gambe non depilate e con i tatuaggi erano le sue. Con una illusione ottica - Chiara era sdraiata a pancia in giù su di lui - sembrava proprio che quelle fossero le gambe di lei. Tant'è. Il video ovviamente ha raccolto migliaia di visualizzazioni, commenti e cuoricini.

La coppia "social", da qualche tempo si trova in vacanza in Puglia da dove posta scatti, video e stories anche molto ironici. In uno degli ultimi post dell'imprenditrice su Instagram, c'è la foto di un bacio appassionato tra i due con una didascalia dove si legge: "Il mio stallone italiano", con tanto di emoji con cavallo. E Fedez commenta auto-ironico: "Più un pony direi".

