Temptation Island, Alessandro spacca tutto. Jessica a letto col single, il falò finisce in disgrazia

Francesco Fredella 27 luglio 2021

Alessandro perde la testa. E spacca tutto. Molla Jessica. Il fuoriprogramma a Temptation island è servito. “Ho una dignità”, dice Alessandro. Una nottata fatta di baci e coccole manda in tilt Alessandro, che vede Jessica sempre più vicina al single Davide. Il video fa andare su tutte le furie Alessandro, che chiede il falò di confronto anticipato.

Alessandro, addirittura, svela quello che succede da tempo in casa con Jessica. “E' un anno e mezzo che non abbiamo attività sessuale. Io mi curo sono bello come il sole, ti ho dato tutto. Io non faccio schifo ed esco di qui a testa alta. Pensavo fossi la persona con cui stare per sempre”, racconta. “Non mi hai dato niente, io e te siamo coinquilini. Io non ho fatto niente, e se l'ho fatto è per colpa tua. Tu mi spegni e basta”.

Quando i due rivedono il video al falò i confronto accade di tutto: vanno in onda le immagini delle tenerezze che si sono scambiati. Alessandro è nero. Va su tutte le furie. E sbotta. Interviene il conduttore, che dice: ”Almeno per rispetto all'amore che c'è stato non è il caso di rinfacciarsi queste cose”. «Lei vuole la luna io gliela compro - prosegue Alessandro - tutto questo è stata colpa tua, posso solo ringraziare la persona che c'è di là se ho capito tutto. Io ho una dignità». I due non riescono a confrontarsi, c’è un vero e proprio scontro. Alessandro dice di essere ancora innamorato, ma lei a quanto pare non lo è più. Finisce la loro storia: Alessandro vuoi le rivedere la tentatrice Carlotta mentre Jessica va ad abbracciare il single Davide.

