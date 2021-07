Maneskin, occhio al dettaglio misterioso sulle giacche: si presentano così da Virginia Raggi

28 luglio 2021 a

a

a

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio de i Maneskin collezionano un successo dopo l'altro. Proprio ieri, 27 luglio, la band è stata premiata in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi che ha consegnato loro la Lupa Capitolina. Prima della cerimonia, la rock band romana si è affacciata sul balcone che dà verso i Fori Imperiali.

Victoria dei Maneskin, la verità sull'aggressione sessuale al concerto che mette tutti a tacere

Un'occasione d'oro per i quattro per annunciare che si esibiranno al Circo Massimo. Eppure gli occhi dei tantissimi fan sono caduti su un altro dettaglio. Quale? L'outfit. O meglio la targhetta sulla manica dei quattro capispalla eccentrici. "Ma cosa avevano?" si domanda qualcuno mentre la risposta è semplice. La targhetta infatti altro non è che l'etichetta Gucci, il marchio che veste i quattro rocker. Nulla di così misterioso anche se è bastato a incentivare curiosità di ogni tipo.

"Atroce, meglio che il rock sia morto". Maneskin massacrati, da chi arriva la stroncatura che nessuno si aspettava

"Il 9 luglio del prossimo anno - ha spiegato poi Damiano alla platea - saremo in concerto al Circo Massimo. Il green pass? Siamo d'accordo con tutte le misure che ci permettono di tornare a suonare davanti ai nostri fan e che danno la possibilità al nostro mondo di poter ricominciare a lavorare dopo un periodo così difficile". Insomma, anche i Maneskin sono pronti per esibirsi come ai vecchi tempi.

Maneskin, disastro in mondovisione. "Quella mer**a da neg**i". Damiano sul palco, finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.