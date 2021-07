Lorella Cuccarini, la confessione su Maria De Filippi: "La verità? Com'è nel privato", una grossa sorpresa

29 luglio 2021 a

Sono ottime colleghe nel lavoro ma anche buone amiche nel privato: Lorella Cuccarini - in un'intervista al settimanale Oggi - ha rivelato com'è il suo rapporto con Maria De Filippi, con la quale ha collaborato di recente per l'ultima edizione di Amici . Riferendosi alla padrona di casa, allora, la Cuccarini ha rivelato: "Nel privato è molto protettiva, simpatica e generosa allo stesso tempo". Poi ha spiegato che trovare una persona del mondo dello spettacolo con tutte queste qualità non è affatto semplice.

La showgirl, inoltre, ha dichiarato di essere stata confermata nel cast di Amici anche per la prossima edizione, che come sempre andrà in onda su Canale 5. La professoressa di danza ha raccontato anche che la De Filippi è molto brava a vedere e riconoscere il talento: "Lei ha un grande intuito professionale. Ha un intuito incredibile”. Lorella, inoltre, si è detta felice di aver avuto l’opportunità di lavorare accanto al volto noto di Canale 5: “Il nostro incontro è stato magnifico”.

Parlando, poi, dei suoi 30 anni di matrimonio col produttore Silvio Testi, ha confessato che ci sono stati tanti alti e bassi come per tutte le coppie, ma comunque non c'è mai stata l'intenzione di mandare tutto all’aria al primo problema: “Io e Silvio siamo un ‘noi’, imperfetti ma sempre con una prospettiva a due”. E ancora: "Ci siamo stati, nella gioia e nel dolore. È nei momenti difficili che abbiamo capito di essere forti".

