Sabrina Salerno, un body illegale: il trionfo delle forme in libertà, una foto pazzesca a 53 anni

Si tratta di uno dei must dell'estate. Quale? Presto detto: la meravigliosa e incontenibile Sabrina Salerno, che a 53 anni continua ad infiammare i social. Soprattutto, come detto, d'estate. Un trionfo in termini di provocazione e sensualità.

Una delle ultime foto ha letteralmente stregato i fan, la prima che potete vedere tra quelle qui sotto in calce. Eccola, con un peculiare body a righe bianche e rosse e strizzatissimo, sguardo ultra-sexy ben fisso dritto l'obiettivo e le forme in quasi assoluta libertà. Un trionfo, assoluto. Una Sabrina Salerno da dieci e lode...

