Sabrina Salerno da bollino rosso: strizzata e fradicia, la camicia si apre proprio lì. Fuori tutto...

Niente da fare. Vince sempre lei, un trionfo estivo, come da molte estati a questa parte. E quel trionfo ha un nome e cognome: Sabrina Salerno, che di anni ne ha 53, eppure sembra la più splendente delle ragazzine. Un trionfo sexy, foto dopo foto, a scandire il suo piccantissimo profilo su Instagram.

Sabrina Salerno, scollatura mostruosa: fuori tutto a 53 anni, un miracolo bollente | Guarda

E così, altro giro e altro regalo. Ecco le ultime clamorose fotografie postate da Sabrina Salerno. Sguardo seducente dritto in camera, mare sullo sfondo ma soprattutto una strizzatissima e bagnatissima camicia blu, che si apre proprio in corrispondenza delle prorompenti forme. E dell'intimo non vi è traccia. Sei scatti, l'uno molto simile all'altro, tutti tremendamente sexy. Una Sabrina Salerno da morire...

