Madame: "Un elogio agli uomini, perché vi ringrazio". Ma è vietato: massacrata dalle femministe, siamo al delirio totale

Un elogio agli uomini è costato molto caro a Madame, cantante e paladina del cosiddetto gender fluid. Un suo pensiero lasciato sui social ha fatto arrabbiare le femministe più scatenate, che l'hanno accusata di essere anti-femminista. Nel messaggio "incriminato" di qualche giorno fa l'artista ha scritto: "Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Ovviamente ce l'ho già, 'farò' inteso come in futuro sarà di tutti. Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini. Il terrore, a volte, dei loro occhi, dei loro pensieri. Ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime".

A scatenare le polemiche sono state soprattutto le parole sul timore per gli uomini "maturato involontariamente". Alcuni le hanno punto il dito contro accusandola di aver fatto un elogio eccessivo dell'universo maschile. E per questo è stata giudicata perfino di non essere femminista. La replica di Madame, però, non si è fatta attendere: "Il problema di voi amici polemici è che non sapete parlare, ma nemmeno pensare alle cose, ai fatti, alle persone belle e positive che la vita vi mette davanti. Vi concentrate sul sesso, sull'orientamento, sulla provenienza... Non riuscite mai a parlare delle persone!".

A chi le ha dato dell'anti-femminista, poi, ha risposto: "Ma voi giurati, sapete che il femminismo è la parità dei sessi? Che se non rispette un uomo siete anti-femministi voi? Sapete che io sono una donna libera e posso elogiare un uomo bellissimo?". E infine: "Se volete sentirmi parlare di una donna perché è più safe alle vostre orecchie, c'è 'Marea', il mio ultimo singolo, 'Voce', 'Nuda' e tanto altro".

