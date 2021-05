Le Iene, sapete chi è questa drag queen? "Di giorno...". Un segreto inconfessabile (e da bollino rosso), fuori il nome

Francesco Fredella 19 maggio 2021 a

Doppia vita. Doppia faccia. Di giorno Carlo, di notte drag queen. Le Iene - il programma di Italia 1 nella puntata di martedì 18 maggio - intervistano Madame Sìsì, che spiega le differenze tra drag queen, trans, transgender. La sua storia è molto lunga, complessa e scandita da momenti artistici che tutti conoscono. Il suo locale è sicuramente uno spettacolo a cielo aperto dove tutto è permesso e dove le grandi emozioni non mancano. Ora, però, Madame mette le cose in chiaro. Senza freni.

"Ho una faccia da sacrestano, quando sono Carlo". Lui, che prossimamente fa 60 anni, ha rinunciato a una famiglia per Madame Sìsì. Per Madame mai sesso, "altrimenti divento un travestito. Ma non lo sono. Io amo il palcoscenico, il travestito, l'erezione", racconta a Le Iene Madame Sìsì. Che dice di avere in comune con un travestito solo la parrucca. "Non ho prezzo e non sono in vendita, ma vado a letto con gli abiti da uomo", svela a Le iene. Per Madame Sìsì drag queen significa sposarsi con il palcoscenico.

La sua intervista è senza freni e senza trucco. Ma anche senza inganno. Spiega, nello specifico, tutte le differenze sessuali. Nel suo locale, Art club disc, c'è totale libertà. "Il mondo va avanti grazie agli eterosessuali, ma il 20% di questi si nasconde, per un altro 40% c'è la curiosità ed è per questo motivo che molti di lavoro scelgono i trans", racconta nell'intervista. Madame Sìsì non ha mai imparato da nessuno nel sesso. Ma avverte: "Mai solo pornografia, altrimenti diventa l'unico passaggio per fare sesso". E poi, sempre senza freni, parla della posizione migliore. "E' quella del cestello. In pratica con la corda su e giù sperando, ovviamente, che non si rompa", racconta Madame Sisì.

