Anna Tatangelo, indiscrezioni: la reazione furibonda. Sapete dove ha preso casa Gigi D'Alessio?

Anna Tatangelo non ha preso al meglio la notizia che vede Gigi D’Alessio aspettare il suo quinto figlio da Denise, la sua nuova compagna. Qualcosa ha però fatto indispettire oltremodo l’ex compagna del cantautore partenopeo. Gigi D'Alessio sta per diventare padre per la quinta volta. La Tatangelo sarebbe stata l'ultima a sapere della situazione e lo avrebbe scoperto tutto casualmente, cosa che l'avrebbe mandata su tutte le furie.

Anna Tatangelo non ha mai incontrato Denise Esposito, non si aspettava una ripartenza così veloce da parte del suo ex compagno. Non solo: sembra che sia rimasta ferita dal fatto che Gigi abbia deciso di lasciare Roma per tornare a vivere a Napoli insieme alla nuova fiamma. La Tatangelo non ha mai amato la villa che il collega possiede a Roma ed è rimasta delusa nell'apprendere che per la nuova compagna D'Alessio ha scelto di traslocare altrove.

Denise Esposito, la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio, ha 28 anni ed è nata e cresciuta a Napoli. Non fa parte del mondo dello spettacolo: studia Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare un avvocato. Viene da una famiglia tradizionale: il padre, Salvatore, è generale di Brigata con importanti incarichi. La Esposito ha un fratello più grande di tre anni. Denise è sempre stata una grande fan di Gigi, che ha conosciuto personalmente nell'estate 2020 durante uno spettacolo a Capri.

