Tommaso Zorzi, un assurdo calvario: una pizza da pagare ogni 30 minuti, interviene la polizia

Tommaso Zorzi vittima di un insolito scherzo. L'influencer, reduce dall'Isola dei Famosi (opinionista accanto a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini ndr), ha dovuto fare i conti con qualche dispetto. Zorzi ha fatto sapere ai suoi fan su Instagram che qualcuno continuava a mandargli ogni mezz'ora tramite un fattorino una pizza da pagare: "Ragazzi praticamente è da stamattina che secondo me qualcuno mi sta facendo uno scherzo, però, cioè che è anche un po’ una mancanza di rispetto per tutti i rider", era stato lo sfogo.

Alcuni hanno subito pensato male. I rapporti freddi tra Zorzi e Francesco Oppini, anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip, hanno fatto credere ad alcuni che lo scherzo sia stato fatto proprio da alcuni fan del figlio di Alba Parietti. A smentire la tesi è stato Zorzi che ha ipotizzato che possa essere stata anche opera di ua ragazza che per qualche tempo lo ha "stalkerizzato" davanti a casa.

Le pizze sono arrivate tutto il giorno e da ristoranti differenti. "Stanno ancora arrivando pizze, mi mettete anche un po’ in imbarazzo...", aveva detto Zorzi in una storia Instagram: "Poi poverini, tra l’altro piove, mandarli in giro così non mi sembra il massimo". Solo l'intervento della polizia è riuscito a mettere la parola fine allo spiacevole scherzo: "Risolta la questione pizze, ho avvertito le forze dell'ordine e non è più successo niente... so far so good", ha detto una volta concluso tutto. E, per la cronaca, le pizze sono state rimandate indietro senza essere pagate.

