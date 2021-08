Mara Venier, "ancora niente": dramma anche in vacanza, ecco il suo volto oggi

09 agosto 2021 a

Mara Venier si sta godendo un po’ di relax a Forte dei Marmi dopo alcuni mesi parecchio complicati, soprattutto per quanto concerne la sua salute. Note vari problemi, la Venier non ha intenzione di mollare di un centimetro e in autunno sarà regolarmente alla conduzione di quella che sarà la sua ultima edizione di Domenica In. Negli ultimi scatti e video condivisi da Forte dei Marmi, la “zia” Mara è apparsa felice e sorridente, ma nel rispondere ad alcuni fan su Instagram ha svelato che in realtà soffre ancora molto dal punto di vista fisico.

Colpa della sensibilità al viso che se n’è andata lo scorso giugno e non è ancora tornata, nonostante le cure mediche alle quali la Venier si sta sottoponendo da circa un paio di mesi. “Finalmente ti sei ripresa”, le ha scritto un follower sotto al post in cui Mara appare sorridente e con un mojito in mano. La replica ha però spiazzato tutti: “No, sto ancora senza sensibilità ma reagisco. Devo”. Poche parole che lasciano intendere come il percorso di recupero sia ancora lungo, ma la conduttrice televisiva non intende farsi frenare da questo.

Per tenere lontani i pensieri sui problemi di salute, la Venier si è circondata di amore e affetto: oltre al marito Nicola Carraro e al nipotino, a Forte dei Marmi la conduttrice ha trascorso anche una serata con amici quali Massimo Boldi e Christian De Sica.

