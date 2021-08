Chiara Ferragni, "perché queste sono le regole": mostra sua figlia neonata così e la gente delira

10 agosto 2021 a

Sempre nel mirino, Chiara Ferragni. Certo, la sua è anche una scelta: vita da influencer, vita che viaggia scatto dopo scatto su Instagram, laddove il suo profilo è seguito da milioni di persone. E ovviamente tra questi milioni di persone c'è sempre qualcuno che ha da ridire su qualcosa. E l'ultimo caso è un perfetto esempio di quanto vi abbiamo detto in premessa.

Il "caso" sorge in seguito alla pubblicazione da parte della Ferragni di una foto di Vittoria, la seconda figlia avuta con Fedez, ancora neonata, nata infatti a marzo 2021. Uno scatto buffo, tenero, divertente, in cui Vittoria, tutta un sorriso, viene mostrata mentre le fanno il bagnetto. Ma la Ferragni decide di coprirle i capezzoli con due margherite rosa. Circostanza che ha spinto molti seguaci ad interrogarla: "Ma perché lo hai fatto? È soltanto una bambina".

Chiara Ferragni, da par suo, considerate le molte domande in tal senso (già, c'è chi ha del gran tempo da perdere), si è presa la briga di rispondere e di offrire una spiegazione alla sua scelta: "Perché Instagram ha queste regole per le bambine, anche se neonate", ha puntualizzato. Già, le regole di Instagram, in certi casi oggettivamente peculairi, ma che hanno un fondamento: servono a prevenire la manipolazione di certe immagini da parte di persone sbagliate, maniaci e via discorrendo. Insomma, il piccolo caso è già chiuso...

