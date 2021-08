Anna Tatangelo, il fidanzato Livio Cori vede questa foto? E perde la testa: occhio...

10 agosto 2021 a

La notizia è certa: Anna Tatangelo e Livio Cori fanno coppia fissa. Stanno insieme. E lo scoop arriva direttamente dalle colonne del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. A quanto pare, però, i due nelle scorse settimane hanno provato a negare il gossip, ma le foto del settimanale Chi - che li ha “pizzicati” durante una vacanza bollente in Costiera Amalfitana - hanno messo la parola fine alla vicenda. Ora Anna e Livio non si nascondono più e sui social vivono questa storia d‘ amore, che potrebbe diventare il gossip dell’estate, senza filtri e senza segreti. Like dopo like, commenti dopo commenti.

Ma l’ultima foto su Instagram della Tatangelo fa salire la temperatura perché l’ex compagna di Gigi D’Alessio si mostra in tutta la sua bellezza: fisico mozzafiato e sex appeal fortissimo. Fioccano i complimenti dei followers e dei colleghi del mondo della musica (tra questi c’è anche Emma Marrone). Subito, però, arriva la reazione di Livio Cori che commenta con tre cuori blu la foto di Anna su Instagram. Livio, poi, scrive: “Il blu ti dona”. E non tarda ad arrivare la risposta della Tatangelo, che pubblica altri tre cuori blu. Stessa risposta. Forse in codice? Chissà.

La storia d’amore tra Livio e la Tatangelo, che a settembre torna su Canale 5 con Scena da un matrimonio, sembra che sia nata qualche mese fa. Non è ancora chiaro se i due si conoscevano da qualche tempo, ma sembra quasi certo che Livio ha collaborato in passato con Gigi D’Alessio (ex compagno della Tatangelo per 12 anni). Livio Cori, 31 anni, è un cantante e attore napoletano. È stato nel cast della serie tv cult Gomorra e nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Nino D’Angelo.

