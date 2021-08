Battiti Live, Elisabetta Gregoraci: "Mi sono emozionata", cos'è successo dietro le quinte

10 agosto 2021 a

"Ero visibilmente emozionata": Elisabetta Gregoraci ha rivelato dei retroscena inediti sulla conduzione dell'ultima puntata di Battiti Live, l'evento musicale di radio Norba in onda su Italia 1. Che questa sera terrà compagnia ai telespettatori per l'ultima volta. La showgirl l'ha condotto insieme al collega Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. "Questa edizione è stata ancora più speciale, si percepivano l’amore e l’affetto ancor di più", ha scritto la Gregoraci in un post su Instagram .

Quest'ultima edizione di Battiti Live, in effetti, ha rappresentato in qualche modo la ripartenza, dopo il difficile periodo trascorso a causa della pandemia. L'ex gieffina ha sottolineato come quest'anno si siano percepiti maggiormente l’affetto e il calore del pubblico. L'anno scorso, a causa delle restrizioni e del Covid era stato deciso di eliminare il pubblico. Pubblico che invece è tornato quest’anno più carico che mai, restituendo all’evento musicale dell’estate quella leggerezza che tutti desideravano.

"Grazie a voi che ci avete sostenuto in questa bellissima avventura, grazie a tutta la produzione la nostra squadra pazzesca e i miei compagni Alan e Mariasole e a tutti quelli che hanno lavorato per questo successo, grazie a Mediaset, a Radionorba, tutta la squadra di autori, alla regia, grazie alla musica che ci regala sempre tante emozioni e a tutti gli ospiti pazzeschi che quest’anno si sono esibiti sul palco di Battiti Live - ha continuato la Gregoraci, che ha condotto il programma per cinque anni consecutivi -. “Vi porto sempre nel cuore. Senza di voi ed il vostro affetto non sarebbe stato possibile tutto ciò”.

