Meghan Markle e il principe Harry disprezzati da Barack Obama: "Non ha gradito". Al party di compleanno... voci clamorose

Il principe Harry e la consorte Meghan Markle non hanno scatenato l'ira solo della Regina Elisabetta. Stando ai bene informati sembra che anche Barack Obama se la sia presa per le numerosi uscite dei duchi di Sussex ai danni della Corona inglese. E, in particolare, l'ex presidente degli Stati Uniti non avrebbe digerito l'intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey. A svelare quanto sarebbe accaduto è Camilla Tominey del Telegraph, insospettita dall'assenza di Meghan e Harry alla festa di 60 anni di Obama.

"Certi valori in casa Obama non si toccano - scrive l’esperta reale -. È probabile quindi che ad una coppia che ha sempre messo la famiglia al vertice, certi attacchi alla royal family – oltretutto amplificati dagli schemi della televisione – non siano piaciuti". Le accuse di razzismo denunciate da Meghan forse sono troppo anche per l'ex presidente Usa E ancora, altre ipotesi: "Barack e Michelle certo non avrebbero piacere se le loro figlie parlassero alla stampa".

Da qui la domanda che assilla i fan: "Davvero Harry e Meghan sono stati tagliati dalla lista degli invitati o semplicemente non si sono presentati?". Certo è che la coppia reale non ha alcuna intenzione di finirla con le accuse. Tanto che il prossimo anno è in programma pure il memoir di Harry che si preannuncia velenoso per casa Windsor e che potrebbe svelare nuove sconvolgenti confessioni.

