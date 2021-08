Diletta Leotta, festa di compleanno col botto. Bomba gossip su Can Yaman, "lo zampino dell'ex"

Francesco Fredella 16 agosto 2021 a

Dov’è Can Yaman? Diletta Leotta, ormai da mesi al centro del gossip, festeggia 30 anni. E lo fa in grande stile con una festa indimenticabile, ma del bell’attore turco non c’è traccia. Eppure tutto va, secondo i beninformati, a gonfie vele: solo qualche settimana fa sono stati paparazzati dal settimanale Chi, che li ha “pizzicati” avvinghiati più che mai.

Leotta ha festeggiato senza badare a spese. Un party durante la notte di Ferragosto nella villa da sogno dei suoi genitori, a Catania. C’erano ballerini, acrobati e tanta musica. Ovviamente buon cibo per amici e parenti. L’unico assente ingiustificato è Can Yaman, che sta per tornare sul set mentre al party della Leotta c'erano tantissimi amici.

Da Elodie a Rossella Fiammingo, reduce dalle olimpiadi. Ma ci sarebbero tante strane coincidenze: nemmeno un messaggio di auguri firmato da Can Yaman alla Leotta. Strano, ma vero. E adesso spunterebbe, secondo le malelingue, lo zampino di Daniele Scardina, ex della Leotta tornato. Davvero è tornato alla carica dopo la fine dell'amore lampo con Cristina Buccino? Sarebbe un vero scoop dell’estate, ma il condizionale è d’obbligo perché non ci sono conferme. Per adesso.

Il white party a bordo piscina è andato alla grande e una gola profonda, reduce dalla festa, ci racconta che la Leotta ha stupito tutti con un dresscode seducente. “Indossava un bustier che esaltava vita sottile e décolleté e una gonna molto corta”, dicono. Tutto. Sul sui viso si notava l’emozione per una festa da incorniciare. I fan, però, vogliono sapere che fine abbia fatto Can Yaman.

