Andrea Iannone beccato con lei: "Belen scansati", Lato B clamoroso. La riconoscete?

19 agosto 2021 a

a

a

Dopo la fine di due relazioni importanti, prima con Belen Rodriguez - diventata mamma da poco - e poi con Giulia De Lellis, ad Andrea Iannone sono stati attribuiti diversi flirt. Anche se nessuno di questi ha trovato conferma. Adesso, però, il pilota è stato paparazzato in Costa Smeralda dal settimanale Chi in compagnia di Gaia Maria Miracapillo, una giovane fashion stylist.

Iannone incontra la De Lellis con il suo nuovo uomo? Finisce malissimo: nel locale, davanti a tutti...

Tra i due l'attrazione sembra alle stelle. Negli scatti, infatti, è evidente la loro complicità, tra risate ed effusioni bollenti. In Sardegna con la nuova fiamma, Andrea sembra rilassarsi. In spiaggia, come si vede nelle foto, i due condividono lo stesso lettino, mentre di notte soggiornano nello stesso hotel a cinque stelle. Se le giornate al mare sono roventi, non sono da meno le serate in coppia. Pare, inoltre, come riporta TgCom24, che in un locale abbiano incontrato la ex di lui, Giulia De Lellis, senza però scambiarsi nemmeno uno sguardo.

La storia d'amore con la De Lellis, infatti, è stata l'ultima ufficiale per il pilota, che prima era rimasto scottato anche dalla Rodriguez. Tra i flirt che gli sono stati attribuiti nel corso degli anni c'è stato quello con la modella Carmen Victoria Rodriguez. Accanto a lui, però, non c'è più traccia della modella venezuelana ormai da un po'. Il suo posto sembra essere stato preso dalla Miracapillo, fashions stylist super sexy.

Non solo Belen Rodriguez, padre e fidanzato finiscono in tv? Soffiata clamorosa (c'è anche il programma)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.