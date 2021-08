Anna Tatangelo, nuovo programma su Canale 5? L'indiscrezione clamorosa: "Ha scatenato gelosie a Mediaset"

21 agosto 2021 a

La domenica di Canale 5 sarà molto diversa il prossimo autunno. Non ci sarà più Barbara D'Urso con il suo Domenica Live. La conduttrice si è dovuta accontentare di un solo programma, Pomeriggio Cinque, anche se in versione ridotta e senza più trash. A sostituirla la domenica saranno Anna Tatangelo con un nuovo show per famiglie, Scene da un matrimonio, e Silvia Toffanin con le interviste di Verissimo.

La scelta di mettere la cantante alla guida di un format come quello di Scene da un matrimonio, però, “ha scatenato gelosie e malumori” a Mediaset, come si legge sul settimanale Nuovo Tv. Il pubblico, però, sembra essere dalla sua parte e crede nelle sue potenzialità. E anche lei sarebbe pronta a dimostrare di essere degna di fare la conduttrice e di andare contro l'imbattibile Domenica In di Mara Venier su Rai 1.

La Tatangelo, inoltre, è sempre stata molto grata a Michelle Hunziker, che l’ha scelta come giurata di All Together Now, riconfermandola nella prossima edizione: “Grazie Michelle perché sei davvero unica”. Dal punto di vista della vita privata, invece, la cantante ha ritrovato l’amore con il rapper Livio Cori. Per lei si tratta, insomma, di un grande anno: prima All Together Now, poi la conduzione di Scene da un matrimonio e infine la musica con il suo ultimo lavoro intitolato Annazero.

